На Львівщині збирають віче проти будівництва храму УПЦ МП
Розпорядження про скликання віча оприлюднив у Facebook міський голова Золочева Ігор Гриньків. У відеозверненні він закликав приєднатися до зборів мешканців райцентру та довколишніх сіл.
У Золочеві вважають, що на приватній ділянці, яку придбали під будівництво житлового будинку, споруджують храм Української православної церкви Московського патріархату. Місцева влада та жителі виступають проти цієї конфесії в місті, повідомляє Львівська ОДА.
Раніше Золочівська міська рада винесла рішення про негайне усунення порушень державних будівельних норм на ділянці, про яку йдеться вище. У рішенні йдеться про те, що замовник будівництва Ольга Шаховал незаконно встановила огорожу за межею червоної лінії вул.Труша. Демонтувати огорожу, самостійно або за допомогою міського виробничого житлово-комунального підприємства, пропонується сьогодні до 18.00.
За інформацією "Радіо Свобода", на Львівщині вже був випадок, коли у Бродах представники УПЦ (МП) купили житловий будинок, а згодом збудували на цій приватній території церкву. Така схема діє і в інших областях.
Як повідомлялося, у Львівській області 43 зареєстровані громади УПЦ (МП). 19 перейшли до Православної церкви України (ПЦУ).