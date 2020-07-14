На Львівщині збирають віче проти будівництва храму УПЦ МП

У Золочеві (Львівська область) на перехресті вулиць Труша і Симоненка 14 липня о 18.00 заплановане віче з приводу незаконного будівництва церкви УПЦ (МП).

Розпорядження про скликання віча оприлюднив у Facebook міський голова Золочева Ігор Гриньків. У відеозверненні він закликав приєднатися до зборів мешканців райцентру та довколишніх сіл.

У Золочеві вважають, що на приватній ділянці, яку придбали під будівництво житлового будинку, споруджують храм Української православної церкви Московського патріархату. Місцева влада та жителі виступають проти цієї конфесії в місті, повідомляє Львівська ОДА.

«До мене, як голови Львівської ОДА, звертаються жителі Золочева з проханням зупинити спорудження церкви Московського патріархату. Стверджують, що на вулиці Івана Труша у райцентрі зводять будинок. І за документами - нібито житловий. Однак у людей є підозри, що насправді в цій будівлі буде храм УПЦ МП », - поінформував голова облдержадміністрації Максим Козицький.

"На мою особисту думку, споруджувати на Львівщині храм конфесії, яка своїм центром має Москву, - аморально", - наголосив голова ОДА.

В обладміністрації вважають, що якщо будівництво несанкціоноване, то його мають перевірити правоохоронні та контролюючі органи. А ЛОДА, зі свого боку, забезпечить об’єктивність та неупередженість такої перевірки.

Раніше Золочівська міська рада винесла рішення про негайне усунення порушень державних будівельних норм на ділянці, про яку йдеться вище. У рішенні йдеться про те, що замовник будівництва Ольга Шаховал незаконно встановила огорожу за межею червоної лінії вул.Труша. Демонтувати огорожу, самостійно або за допомогою міського виробничого житлово-комунального підприємства, пропонується сьогодні до 18.00.

За інформацією "Радіо Свобода", на Львівщині вже був випадок, коли у Бродах представники УПЦ (МП) купили житловий будинок, а згодом збудували на цій приватній території церкву. Така схема діє і в інших областях.

Як повідомлялося, у Львівській області 43 зареєстровані громади УПЦ (МП). 19 перейшли до Православної церкви України (ПЦУ).