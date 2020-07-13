У Куп’янському районі Харківської області ліквідовано пожежу пшениці на площі 1,2 га.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Харківській області.

“12 липня о 19:21 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу на хлібному полі пшениці за адресою: с. Нечволодівка, Куп’янський район області”, - йдеться у повідомленні.

На Харківщині вигоріла пшениця на площі 1,2 га

Під час проведення розвідки було встановлено, що на відкритій території горить хлібний масив на площі орієнтовно 12 000 кв. м. О 19:50 пожежу ліквідували.

Причину займання з’ясовують фахівці.