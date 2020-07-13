Суха трава, сміття, чагарники: на Миколаївщині за добу загасили 15 пожеж

Протягом минулої доби у Миколаївській області вогнеборці загасили 15 пожеж на відкритих територіях.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Протягом доби, 12 липня, в Очаківському, Вознесенському, Новобузькому (2), Вітовському (3), Баштанському, Новоодеському районах області, смт Казанка, м. Миколаєві (4), м. Первомайську зареєстровано 15 пожеж сухої трави, сміття та чагарників на загальній площі 13,8 га. У всіх випадках спричинило пожежі необережне поводження з вогнем громадян", - йдеться у повідомленні.

До гасіння цих пожеж залучалось 76 осіб та 19 одиниць техніки, поінформували у ДСНС.

фото: ДСНС