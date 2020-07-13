Пожежа на Луганщині: триває гасіння осередків тління
Про це повідомляє ДСНС.
"Станом на 7 год. 13 липня 2020 року відкритого вогню немає, спостерігається тління окремих осередків лісової підстилки та деревини (16, 46 та між 27,35 і 90 кварталами Борівського лісництва)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що всього до ліквідації пожежі залучено 714 чоловік та 160 одиниць техніки, з них від ДСНС – 359 чоловік особового складу та 82 одиниці пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки.
На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС.
Як повідомляв Укрінформ, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га. Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на село Смолянинове Новоайдарського району.
Підтверджено загибель внаслідок пожежі 5 осіб.
О 17 год. 40 хв. 9 липня пожежу локалізовано. Орієнтовна площа пройдена вогнем склала близько 5 тис. га.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.