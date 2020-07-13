На Київщині затримали озброєну банду

Поліція Київщини затримала озброєну банду за вчинення розбійного нападу на підприємця.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

“Так, у червні цього року вночі група невідомих осіб в масках вдерлися до помешкання підприємця у селищі Козин, що на Обухівщині. Нападники залякали господарів, зв’язали їх пластиковими стяжками, застосували зброю і, погрожуючи фізичною розправою, забрали з будинку велику суму грошей. Після чого зникли з місця скоєння злочину”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські Київщини встановили особи зловмисників і затримали їх на території столиці та області. Четверо фігурантів затримані у порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України і поміщені до ізолятора тимчасового тримання.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників працівники поліції вилучили зброю, боєприпаси, мототранспорт, на якому нападники вчинили розбійний напад та інші речові докази.

Слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст.187 (розбій), за ст. 257 (бандитизм) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Затриманим чоловікам повідомлено про підозру у скоєних злочинах. «Деякі з них вже мали проблеми із законом. Працівники поліції перевіряють їх до скоєння інших злочинів на території області», - зазначається в повідомленні.

Правоохоронці звернуться до суду з клопотанням про тримання їх під вартою.