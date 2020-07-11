У Львові вшанували пам’ять загиблих під Зеленопіллям у 2014 році

У Львові вшанували пам’ять загиблих у 2014 році під Зеленопіллям на Луганщині військовослужбовців, серед яких було 19 уродженців Львівщини.

Про це повідомили у Львівській ОДА.

«Сьогодні, 11 липня, виповнюється шоста річниця трагедії під Зеленопіллям. У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбулася Божественна літургія за упокій душ померлих воїнів», - йдеться у повідомленні.

Вшанувати пам'ять полеглих прийшли керівники області, родичі, бойові товариші загиблих під Зеленопіллям, волонтери та жителі міста й області.

"11 липня 2014 року від ворожої реактивної артилерії загинули 37 військовослужбовців. 19 з них – наші земляки, уродженці Львова, Дрогобича, Стебника, Жовківщини, Кам’янка-Бужчини, Бущини, Яворівщини, Радехівщини та Старосамбірщини. Всією країною вшановуємо загиблих героїв. Заради їх світлої пам’яті маємо не втрачати віру у перемогу над ворогом та будувати сильну, вільну Україну", - наголосив голова обласної держадміністрації Максим Козицький.

Також поминальна панахида відбулась на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища у Львові.

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Як повідомлялося, в ніч на 11 липня 2014 року прикордонники із 2-ї мотоманевреної групи Державної прикордонної служби, а також військовослужбовці ЗСУ, що входили до батальйонної тактичної групи, сформованої з підрозділів 24-ї механізованої бригади, особовий склад якої – це переважно уродженці Львівщини (Яворівський район Львівської області), 72-ї механізованої бригади (Біла Церква, Київська область) та першого батальйону 79-ї аеромобільної (Миколаїв) бригади вийшли в опорний пункт у районі селища Зеленопілля. Їхнім завданням було прикриття визначеної ділянки держкордону. Але о 4 годині 30 хвилин ворожа реактивна артилерія (із застосуванням системи залпового вогню БМ-21 «Град») завдала потужного удару по позиціях українських військ.