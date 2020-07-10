На Одещині виявили масову загибель риби в Кучурганському водосховищі

Держекоінспекція зафіксувала масову загибель риби на Кучурганському водосховищі у Роздільнянському районі Одеської області на ділянці водойми в 1 тис. кв метрів.

Про це повідомляє пресслужба Держекобезпеки в Одеській області у Facebook.

"Працівники Державної екологічної інспекції в Одеській області взяли участь у роботі комісії зі встановлення причин загибелі водних біоресурсів у вершині Кучурганського водосховища в межах с. Кучургани Роздільнянського району. При візуальному обстеженні з берега цієї водойми виявлено загиблу рибу: карасів, щук, окунів, краснопірку та скупчення водоростей. Вода має неприємний запах і зелений колір", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ділянка водойми, на якій зафіксовано загибель риби, складає близько 1 тис. кв. метрів, складено відповідний акт обстеження.воді

За попередніми висновками комісії, до складу якої входять фахівці Одеського рибоохоронного патруля, Держекоінспекції та Держпродспоживслужби в Одеській області, основною причиною загибелі риби можна вважати природні фактори, зокрема, зменшення вмісту розчинного кисню у воді. Для встановлення точної причини представники екологічної служби відібрали проби води для лабораторних досліджень.

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Як повідомляв Укрінформ, у червні цього року Одеський рибпатруль зафіксував загибель риби і креветок у Хаджибейському лимані, яка була спричинена неочищеними каналізаційними скидами і зниженням вмісту кисню у воді до критичних значень.

За даними Одеського рибпатруля, спецкомісія зафіксувала масову загибель креветки і молоді бичка. Ділянки, на яких виявлено загибель водних біоресурсів, сягають двох кілометрів, спостерігалося значне скупчення загиблої креветки - до 5 тисяч особин на 1 квадратному метрі.