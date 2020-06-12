У Хаджибейському лимані зафіксували замор риби і креветок, що може бути спричинений неочищеними каналізаційними скидами і зниженням вмісту кисню у воді до критичних значень.

Про це повідомляє пресслужба Одеського рибоохоронного патруля Держрибагентства у Facebook.

"Одеський рибпатруль зафіксував факт задухи риби та креветок у Хаджибейському лимані, поблизу села Алтестове та дамби об’їзної дороги до Одеси", - йдеться у повідомленні.

Для з'ясування причин загибелі водних біоресурсів створено спеціальну комісія, до складу якої увійшли "співробітники Одеського рибоохоронного патруля, Державної екологічної інспекції в Одеській області, ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області, рибопромислової асоціації "Хаджибейський лиман", які провели візуальне обстеження прибережної зони".

Спецкомісія зафіксувала масову "загибель креветки і молоді бичка. Ділянки, на яких виявлено замор водних біоресурсів, сягають двох кілометрів, спостерігається значне скупчення загиблої креветки. До 5 тисяч особин на 1 квадратному метрі".

При візуальному обстежені встановлено, що вода в лимані яскраво зеленого кольору, відчувається запах сірководню і спостерігається значна кількість синьо-зелених водоростей.

На місці виявлення задухи проведено вимірювання розчиненого кисню у воді, який становить 3,2 мг О2/літр при температурі води 19°С. За попередніми висновками комісії, причина загибелі риби – зниження вмісту кисню у воді до критичних значень.