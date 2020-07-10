В Одесі "замінували" Оперний театр
Укрінформ
Поліцейські перевіряють інформацію про замінування Одеського національного академічного театру опери та балету.
Про це повідомляє Приморський відділ поліції в м. Одесі.
«Повідомлення, що у провулку Чайковського закладено вибуховий пристрій, надійшло на електронну адресу чергової частини поліцейського главку сьогодні зранку», - йдеться у повідомленні.
На місце події направлені вибухотехніки, слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції, кінологи та працівники ДСНС.