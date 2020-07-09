В Одесі двох підозрюваних у спробі підпалу мечеті на два місяці посадили до СІЗО

В Одесі двох підозрюваних у спробі підпалу мечеті на два місяці посадили до СІЗО

Укрінформ
Приморський райсуд Одеси задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу в вигляді 60 діб тримання під вартою двом особам, підозрюваним у спробі підпалити мечеть.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в інформаційному центрі суду.

"Заслухавши доводи сторін обвинувачення та захисту, суд виніс ухвалу - застосувати запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою стосовно двох підозрюваних, яким інкриміновано вчинення злочину за ознаками ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України", - зазначили в райсуді.

За даними слідства, один із підсудних входив до організації «Етнічне національне об'єднання» (ЕНО), що ґрунтується на ідеях переваги слов'ян, отримав пропозицію від співучасника злочину - підпалити за винагороду в 7 тис. доларів мусульманську мечеть на вул. Балківській, 128.

Пізно увечері зловмисники прибули з двома пляшками із запалювальною сумішшю до будівлі, але підпалу релігійної споруди завадили співробітники СБУ, які затримали співучасників теракту.

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Як повідомлялося, співробітники СБУ встановили, що один із співучасників злочину прибув до України після тривалого проживання в РФ. При обшуках за адресами проживання неонацистів правоохоронці вилучили засоби підпалення, мобільні термінали та записники із доказами планування терористичного акту.

У координації діяльності неонацистської організації ЕНО слідчі СБУ обґрунтовано підозрюють представників спецслужб РФ.

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