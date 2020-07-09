В Одесі двох підозрюваних у спробі підпалу мечеті на два місяці посадили до СІЗО

Приморський райсуд Одеси задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу в вигляді 60 діб тримання під вартою двом особам, підозрюваним у спробі підпалити мечеть.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в інформаційному центрі суду.

"Заслухавши доводи сторін обвинувачення та захисту, суд виніс ухвалу - застосувати запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою стосовно двох підозрюваних, яким інкриміновано вчинення злочину за ознаками ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України", - зазначили в райсуді.

За даними слідства, один із підсудних входив до організації «Етнічне національне об'єднання» (ЕНО), що ґрунтується на ідеях переваги слов'ян, отримав пропозицію від співучасника злочину - підпалити за винагороду в 7 тис. доларів мусульманську мечеть на вул. Балківській, 128.

Пізно увечері зловмисники прибули з двома пляшками із запалювальною сумішшю до будівлі, але підпалу релігійної споруди завадили співробітники СБУ, які затримали співучасників теракту.

Як повідомлялося, співробітники СБУ встановили, що один із співучасників злочину прибув до України після тривалого проживання в РФ. При обшуках за адресами проживання неонацистів правоохоронці вилучили засоби підпалення, мобільні термінали та записники із доказами планування терористичного акту.

У координації діяльності неонацистської організації ЕНО слідчі СБУ обґрунтовано підозрюють представників спецслужб РФ.