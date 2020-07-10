На Буковині від COVID-19 за добу одужала рекордна кількість осіб

Вперше з початку пандемію коронавірусу у Чернівецькій області за добу одужали понад 100 людей.

Про це у Facebook повідомив глава області Сергій Осачук.

"Чудова новина — уперше за добу від COVID-19 одужали понад 100 осіб! Сьогодні вірус здолали 109 буковинців. Водночас нових випадків у п’ять разів менше, усього 22", — сказав він.

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Загальна кількість інфікованих коронавірусом в області складає 5096 осіб. Від початку пандемії на Буковині померли 193 людини.

Нагадаємо: за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 810 осіб, зафіксовано 21 летальний випадок, 665 пацієнтів одужали.