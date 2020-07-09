Ситуація з коронавірусом у світі погіршується — ВООЗ

Ситуація з коронавірусом у світі продовжує погіршуватися, більшість країн поки не змогли взяти ситуацію під контроль.

Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус під час інформаційної панелі країн-членів організації, пише The Guardian.

«В більшій частині світу вірус не знаходиться під контролем. Стає гірше. Зараз у ВООЗ зафіксовано понад 11,8 млн випадків COVID-19. Більш 544 000 життів втрачено. Пандемія як і раніше прискорюється», - сказав Гебреєсус.

Як зазначив глава ВООЗ, за останні шість тижнів загальна кількість випадків подвоїлася.

Він також підкреслив, що коронавірус "експлуатує" нерівність у системах охорони здоров'я та розколи суспільства.

За словами Гебреєсуса, коронавірусна інфекція зруйнувала системи охорони здоров'я в деяких з найбагатших країнах світу, а країни, що прийняли успішні заходи, не мають у своєму розпорядженні великі кошти.

Як повідомлялося, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про пандемію захворювання COVID-19, викликаного новим коронавірусом.

За даними Worldometer, на вечір 9 липня в світі зареєстровано 12 257 497 випадків захворювання COVID-19, з них 554 099 летальні, одужали 7 127 259 осіб.

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