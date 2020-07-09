Херсонщина Росію з обіймами не чекає

Регіон з 2014 року живе в особливих умовах, як такий, що межує з окупованим Росією Кримом

Тут, звісно, гостро реагують на всі повідомлення про можливий напад росіян, а також щодо відновлення подачі води на півострів до його визволення, на закиди про те, що на півдні, мовляв, згасає дух патріотизму, і що тут живуть прибічники «русского міра».

ХЕРСОНЦЯМ НЕМА ЧОГО ВИПРАВДОВУВАТИСЯ

Політолог, херсонець Артем Сопов військову операцію росіян найближчим часом вважає малоймовірною. Бо якщо брати до уваги фактор води, то окупантам простіше торгуватися і пропонувати знижку на газ, комерцію чи новий обмін полоненими, аніж воювати на території, де їх не зустрінуть із розкритими обіймами.

Артем Сопов

«Для виборів, які в Росії плануються за чотири роки, це нічого не дасть. На шляху до Каховки, до Північно-Кримського каналу в агресора, окрім ЗСУ, буде чимало мирних населених пунктів, які, на відміну від частини Донбасу – «визвольну армію» не чекають, і чинитимуть опір. Так що «побєдоносноє», може, і буде, а безкровне – аж ніяк. А значить – новий світовий осуд, нові санкції.

Так що варіант «Каховський похід» цьогоріч малоймовірний. Якщо є потреба, то дешевше Росії буде домовитися, а не витрачати кошти на військові дії», – каже він.

Херсонці не вважають, що мають якось виправдовуватися та доводити комусь свій патріотизм, проте експерти переконані, що в регіоні потрібно проводити соціологічні дослідження, щоб розуміти настрої громадян, їхні проблеми та очікування від влади. І в цьому разі не буде жодного місця спекуляції та вкидам щодо «великої» кількості прихильників «Новоросії» на Херсонщині.

НАВІЩО ПОТРІБНО ДОСЛІДЖУВАТИ НАСТРОЇ НАСЕЛЕННЯ?

Соціолог Микола Гоманюк не має інформації про жодне «свіже» регіональне репрезентативне дослідження щодо настроїв населення, хоча на рівні всеукраїнському зрізи проводять. «Чи вони потрібні? Звісно, так само, як потрібно час від часу здавати аналізи людині у лікарні», – розмірковує соціолог.

Микола Гоманюк

Про необхідність таких регулярних досліджень в області каже і голова облорганізації КВУ Дементій Білий. Він нагадав, що їх в облдержадміністрації планували проводити і цим мала займатися Служба щастя та покращення якості життя, яка проіснувала лише кілька місяців.

«У зв’язку з масштабною критикою самої Служби щастя, поки що припинилися розмови щодо можливих регіональних досліджень», – зазначив він. Проте, на його думку, в регіоні, що межує з окупованим Кримом, потрібна установа, яка системно вивчає громадську думку. І такий «мозковий центр» може працювати як неурядовий, проводити опитування, зокрема й на замовлення влади.

«Що стосується загроз, то про них на Херсонщині знають. Ми є прифронтовою областю, зовсім поруч із нами – велике угруповання російських окупаційних військ, що в будь-який момент можуть перейти у наступ. Тобто, нас не треба лякати можливою агресією, ми під цією загрозою живемо шість років», – говорить Дементій Білий.

Дементій Білий / Фото: Facebook

А щодо останнього інформаційного вкиду, то, на його думку, є кілька можливих причин його появи. Найімовірніша – це російська спецоперація з метою тиску на українське керівництво перед наближенням переговорів у мінському форматі.

«Агресор хоче, щоб Україна була більш поступливою. Але мішенню може бути й інша країна. Найголовніша політична подія світу – вибори президента Сполучених Штатів. Хтось, можливо, перед їхніми виборами загострює ситуацію. А вже потім до висвітлення цієї теми підтягуються наші журналісти та експерти, які ще більше нагнітають емоцій в інформаційному просторі», – каже Дементій Білий.

ПАТРІОТИЗМ, БЕЗПЕКА І СПІЛЬНІ З НАТО НАВЧАННЯ

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв переконаний, що рівень патріотизму на Херсонщині високий. Що стосується безпекових питань, то місцева виконавча влада, за його словами, робить все для того, щоб частини ЗСУ, які мають пункти постійної дислокації на території області, почувалися комфортно, а територіальна оборона області – посилювалася.

Юрій Гусєв

«Усвідомлюю, розумію і доношу всіма можливими каналами до вищого керівництва держави про необхідність посилення військових сил і засобів на території Херсонської області. Багато питань побутових спільно з Міністерством оборони, з Генштабом вирішуємо, які, на їхню думку, не вирішувалися роками. Зокрема, нагадаю, відбулася передача бази відпочинку «Білі крила» Військово-морським силам. Ми розпочали підготовку до пілотного проєкту територіальної оборони за естонською моделлю Кайтселійту (добровольчі воєнізовані формування в Естонії – ред.) – це була моя ініціатива, яку підтримав тодішній міністр оборони Андрій Загороднюк. І зараз ми активно напрацьовуємо, переймаючи досвід естонців. Готуємо і командно-штабні навчання, що пройдуть найближчим часом із залученням всіх правоохоронних служб, СБУ, військових підрозділів, а на осінь ми готуємо великі навчання сил територіальної оборони», – зазначив Гусєв.

Голова ОДА також сподівається, що вже в цьому році Херсонщина долучиться до проведення міжнародних навчань за участі кораблів країн – членів НАТО. «Щоб такий корабель зайшов в один із портів області – Скадовськ або в Херсон. Я очікую, що найближчими тижнями новий командувач Військово-морських сил відвідає Херсонщину і ми з ним це так само плануємо обговорити», – розповів Гусєв.

Ірина Староселець, Херсон