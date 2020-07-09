Зеленський на Волині оглянув будівництво міжнародної траси М-19

У Волинській області цього року планують відремонтувати й збудувати 330-350 км автомобільних доріг й добудувати об’їзну дорогу навколо Луцька.

Про це доповіли Президенту Володимиру Зеленському під час його поїздки на Волинь та ознайомлення з реалізацією в регіоні Національної програми «Велике будівництво», повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Президент оглянув ремонтні роботи на автомобільній дорозі М-19 Доманове (на місто Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на місто Бухарест).

Голова Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков доповів, що цього року буде добудовано об’їзну дорогу навколо Луцька. За його словами, 31 липня відкриють першу ділянку цього автошляху.

Загалом, за даними очільника Укравтодору, в області цього року планували добудувати 156 км доріг державного значення, однак зможуть збільшити цю цифру до двохсот.

Крім того, голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко зазначив, що цьогоріч у регіоні планується побудувати 91 кілометр доріг місцевого значення та 47 кілометрів комунальних автошляхів, у цілому буде 330-350 кілометрів доріг.

«Це прекрасний результат. Дай бог, щоб ми в цьому році все це зробили», – наголосив Президент.

Голова Волинської ОДА зауважив, що також треба розширювати ділянку міжнародної траси М-19, яка пролягає через Волинську область, через великий потік транспорту, що прямує з країн Європейського Союзу.

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Траса М19 – це дорога міжнародного значення на території України завдовжки 512 км, пролягає від переходу «Доманове» до переходу «Порубне» та є частиною Європейського автомобільного маршруту E-85.

Кубраков проінформував, що вже розроблено проєкти з розширення низки важливих доріг.

«Це нормальний «апетит». Дороги не було, зараз вже є. Треба говорити про розширення (доріг – ред.)», – сказав Президент.

Главу держави також поінформували про перебіг будівництва ділянки дороги Шацьк – Світязь – Залісся – Грабове. Загальна протяжність ділянки – 14 кілометрів. На цій дорозі буде встановлено комплекс контролю швидкості руху. Будівельні роботи планується завершити цього року.

Водночас голова Волинської ОДА підкреслив, що також необхідно вирішити проблему черг на державному кордоні. Зазначається, що це можна зробити завдяки відновленню роботи логістичного центру, розташованого біля пункту пропуску «Ягодин», який був побудований у 2000 році, але з 2008-го перестав функціонувати.

Зеленський зауважив, що до роботи пунктів пропуску по країні загалом багато питань.

«Будемо пропонувати Кабінету міністрів і Міністерству інфраструктури, зберемо митників і прикордонників – по всій країні треба вирішити комплексно це питання», – наголосив глава держави.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 9 липня перебуває з робочою поїздкою у Волинській області.

Фото: ОП