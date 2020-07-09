Зеленський приїхав на Волинь
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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою у Волинську область.
Про це повідомляє пресслужба Президента.
“Глава держави ознайомиться з перебігом реалізації проєктів програми «Велике будівництво» в регіоні, зокрема з ремонтом автодороги міжнародного значення М-19”, - ідеться в повідомленні.
У пресслужбі додали, що Зеленський також ознайомиться з туристичним потенціалом краю та можливостями його розвитку, поспілкується з представниками бізнесу.