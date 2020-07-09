Вартість ремонту дороги Ізюм - Оскіл на Харківщині стала рекордно низькою

Вартість ремонту дороги Ізюм - Оскіл, який ведеться в рамках проєкту "Велике будівництво" на Харківщині, є рекордно низькою - 7,4 млн грн на 1 км. Ремонт мають завершити до 1 серпня.

Про це заявив під час ознайомлення з ходом робіт голова Харківської ОДА Олексій Кучер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ремонтні роботи тут проводять у рамках програми "Велике будівництво", ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським. Ціна повного двошарового ремонту з розміткою та дорожніми знаками складає 7,423 млн гривень на 1 км", - зазначив Кучер.

За його словами, загалом в області цього року ремонтують 24 дороги місцевого значення.

"Економія коштів під час тендерів складає понад 90 млн гривень, та це ніяк не вплине на якість робіт. Взагалі в історії будівництва доріг у Харківській області вперше така кількість коштів була заощаджена", - підкреслив голова ОДА.

За його словами, ремонтні роботи необхідно завершити згідно з графіком: "Я особисто повідомив Президенту Зеленському, що ми до 1 серпня всі 24 об’єкти завершимо. Тому нам це обов’язково необхідно виконати".

"Щодо економії коштів, то вона стала можливою завдяки живій конкуренції підрядників на території Харківської області. Якщо у 2014-2015 роках ми мали три асфальтобетонні заводи в області, то зараз у нас 14 заводів і 3 будуються. На наступний рік у нас буде 17 підрядних організацій, які матимуть свої асфальтобетонні заводи, свої автомобілі, техніку та людей", - пояснив директор Державного підприємства "Дороги Харківщини" Ігор Турченко.

Загальна протяжність дороги Ізюм-Оскіл - 14,6 км, вона містить ділянку комунальної дороги та дороги місцевого значення. На даний час ремонтні роботи виконано на 85%, або 11,2 км.

Кучер також оглянув інші об"єкти "Великого будівництва" - хід реконструкції фізкультурно-оздоровчого комплексу "Донець" з влаштуванням басейну у Ізюмі, де роботи планують завершити до кінця жовтня, та міст через Оскільске водосховище у Борівському районі, який зараз вперше відремонтований за 25 років.