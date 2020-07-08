Усі дороги на Запоріжжі мають бути відновлені до кінця 2021 року - голова ОДА
Про це заявив голова Запорізької ОДА Віталій Боговін під час своєї першої пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Маємо амбітні плани, щоб до кінця 2021 року відремонтувати всі дороги в області”, - зазначив Боговін.
За його словами, нині закінчується реконструкція дороги курортного напрямку Н-30 Василівка – Бердянськ протяжністю 118,7 км, реконструюється на шести ділянках траса М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта. У межах програми Президента «Велике будівництво» також ремонтується ділянка на дорозі Р-73 /Н-08/ – Нікополь.
Загалом, розповів Боговін, у цьому році заплановано ремонт 248 км доріг державного значення. Він додав, що минулого тижня на дороги місцевого значення було додатково виділено 1 млрд гривень.
Голова ОДА також наголосив на важливості вагового контролю задля збереження доріг.
Як повідомлялося, Віталій Боговін був призначений на посаду голови Запорізької ОДА 12 червня 2020 року.