Усі дороги на Запоріжжі мають бути відновлені до кінця 2021 року - голова ОДА

До кінця 2021 року в Запорізькій області планується відремонтувати всі дороги.

Про це заявив голова Запорізької ОДА Віталій Боговін під час своєї першої пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Маємо амбітні плани, щоб до кінця 2021 року відремонтувати всі дороги в області”, - зазначив Боговін.

За його словами, нині закінчується реконструкція дороги курортного напрямку Н-30 Василівка – Бердянськ протяжністю 118,7 км, реконструюється на шести ділянках траса М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта. У межах програми Президента «Велике будівництво» також ремонтується ділянка на дорозі Р-73 /Н-08/ – Нікополь.

Загалом, розповів Боговін, у цьому році заплановано ремонт 248 км доріг державного значення. Він додав, що минулого тижня на дороги місцевого значення було додатково виділено 1 млрд гривень.

Голова ОДА також наголосив на важливості вагового контролю задля збереження доріг.

Як повідомлялося, Віталій Боговін був призначений на посаду голови Запорізької ОДА 12 червня 2020 року.