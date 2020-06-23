Укравтодор розпочав роботи на 224 об'єктах

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) станом на 23 червня 2020 року розпочало ремонтно-будівельні роботи на 224 об'єктах у 23 областях України.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору у Facebook.

"Станом на сьогодні роботи розпочалися на більше, ніж 3000 км доріг. Йдеться про 224 об’єкти у 23 областях України. Наразі в експлуатацію вводяться більше 500 км доріг", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за рахунок фінансування з Дорожнього фонду, держбюджету та за кредитні кошти наразі проводяться роботи на 2815,8 км доріг, а за кошти міжнародних фінансових організацій – на 189 км.

Наразі оголошено тендерні процедури на оновлення 1 413 км доріг. Ключовими об'єктами дорожнього будівництва цього року стануть: Запорізький міст, траси Н-31 Дніпро — Київ, Н-30 Василівка — Бердянськ, дорога від Станиці Луганської до Сєвєродонецька, дорога Р-21 Долина — Міжгір’я — Хуст та траса М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році Укравтодор планує збудувати чи відремонтувати 4000 км доріг державного та 2500 км доріг місцевого значення.