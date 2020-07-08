Центр Маріуполя перекрили через ремонт
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Укрінформ
У центрі Маріуполя через ремонт та укладання нового асфальтного покриття закрито рух транспорту до 12 липня.
Про це повідомили в Маріупольській міській раді.
"У центрі Маріуполя закрито рух транспорту до 12 липня", - йдеться у повідомленні.
У зв’язку з укладанням нового асфальтного покриття по пр. Миру з 8 по 12 липня буде закрито рух транспорту, у тому числі громадського. У міськраді уточнили, що для транспорту організовано об’їзні маршрути.
Міський департамент транспорту та зв’язку попросив учасників руху та користувачів особистого транспорту заздалегідь планувати маршрути слідування для уникнення заторів та ускладнення дорожньої обстановки.