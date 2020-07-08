Центр Маріуполя перекрили через ремонт

У центрі Маріуполя через ремонт та укладання нового асфальтного покриття закрито рух транспорту до 12 липня.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

"У центрі Маріуполя закрито рух транспорту до 12 липня", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з укладанням нового асфальтного покриття по пр. Миру з 8 по 12 липня буде закрито рух транспорту, у тому числі громадського. У міськраді уточнили, що для транспорту організовано об’їзні маршрути.

Читайте також: Під час будівництва дороги з Дніпра розкопали три стародавні поселення

Міський департамент транспорту та зв’язку попросив учасників руху та користувачів особистого транспорту заздалегідь планувати маршрути слідування для уникнення заторів та ускладнення дорожньої обстановки.