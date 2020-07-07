Під час будівництва дороги з Дніпра розкопали три стародавні поселення

При будівництві дороги національного значення Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка виявлені три древні поселення та артефакти різних епох - від 4 тис. до н.е. до козацької доби.

Про це повідомив начальник Дніпровської експедиції Охоронної археологічної служби України Дмитро Тесленко у пресцентрі ОСН «Міст».

«У Петриківському районі Дніпропетровської області в межах будівництва дороги національного значення Дніпро - Царичанка - Кобеляки — Решетилівка були виявлені і повністю досліджені три поселення древніх жителів цього краю. Загальний діапазон виявлених артефактів охоплює період від енеоліту (4 тис. до н.е.) до 18 століття. Тобто, ми маємо приклади культур ранніх слов'янських, пам'ятки середньовіччя, Київської Русі (коли на нашій території мешкали кочівники) і козацького періоду», - зазначив Тесленко.

Читайте також: У Рівному археологи знайшли артефакти віком у тисячу років

За його словами, артефакти пройшли первинну обробку - їх очистили від землі, деякі частково склеїли, на них нанесено маркування. Археолог зазначив, що в основному в поселеннях було знайдено керамічний посуд. Зокрема, була знайдена середньовічна амфора, похоронна урна слов'янського періоду, а також сокира періоду фінального бронзового століття.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на міністра інфраструктури України Владислава Криклія, першу в Україні бетонну дорогу Н-31 Дніпро-Решетилівка буде здано в експлуатацію до кінця 2020 року. Роботи на дорозі Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка Укравтодор здійснює в рамках програми "Велике будівництво".