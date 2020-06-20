У Рівному археологи знайшли артефакти віком у тисячу років

Під час археологічних розкопок у Рівному знайдено давні артефакти.

Про це повідомляє Суспільне.

"Жіноча прикраса, різні типи наконечників стріл, фрагменти кераміки і фундаменту давньоруської будівлі. Це знахідки археологів у розкопках на Басівкутському городищі в Рівному – основний етап досліджень науковці там завершили. Під час розкопок археологи виявили артефакти від бронзового віку до XІІІ століття", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що за майже два тижні роботи на городищі розкрили ділянку площею 28 кв м. Це було продовження досліджень, які 20 років тому тут проводив рівненський археолог Богдан Прищепа.

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Працювати на городищі планують до 26 червня. Потім розкопи закриють і розчистять територію.

Як повідомлялося, археологи біля озера Басів Кут у Рівному досліджують житло слов’ян V-VII століть. Це так звані “рятівні розкопки”, які проводять перед забудовою ділянки. Унікальність цього об’єкту полягає в тому, що таких досліджених об’єктів в Україні зовсім небагато.