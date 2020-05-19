Археологи виявили у Франції незвичайне жіноче поховання

Дослідники з Національного інституту археологічних досліджень Франції виявили незвичайне жіноче поховання на сході країни.

Про це повідомляється на порталі The History Blog.

«Археологи виявили пишне й багате жіноче поховання доби раннього залізного віку в містечку Сен-Вулбас на сході Франції», - йдеться у повідомленні.

Біля кісток літньої жінки знайшли також горщик. "Вона носила браслети на кожному зап'ясті, виготовлені з клею, зеленого скляного бісеру та дисків із мідного сплаву. Пояс навколо її талії, ймовірно, зі шкіри, був прикритий напівсферичними шпильками з мідного сплаву і закріплений мідною пряжкою», - додали у повідомленні.

Вік цього поховання, на думку археологів, становить близько 2500 років.

Хоча ця гробниця просіла протягом століть, можна було відновити її первісну форму: прямокутна яма з тілом померлої в дерев’яній труні, яка була накрита 5 гладкими каменями.Збережені фрагменти дерева вказують, що труна була дубова.

Площа розкопок становить близького 1 гектара.

Фото: thehistoryblog.com