На Тернопільщині сходи поліклініки виявилися давніми єврейськими надгробками

Понад 20 єврейських надгробків, які десятиліттями використовувалися як схыдцы, виявлено під час благоустрою у смт Залізці на Тернопільщині.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів директор місцевого краєзнавчого музею, археолог і куратор акції із впорядкування пам’яток історії та культури Василь Ільчишин.

«Залозецька селищна рада ініціювала впорядкування об'єктів культурної спадщини на території Залізців та в околицях. Одними з таких є місцеві пам'ятки єврейської культури. Зокрема, це мацеви з кладовища, які в радянський період були використані як будівельний матеріал і порозкидані територією цілого селища. Також під час демонтажу сходів біля поліклініки було виявлено і демонтовано понад 20 плит-надгробків», - розповів Ільчишин.

На Тернопільщині знайшли давні єврейські надгробки /Фото: Василь Ільчишин, Залозецький краєзнавчий музей

За його словами, крім цих єврейських надгробків, виявлено ще й інші, якими була викладена доріжка та поріг до старого туалету.

Як каже Василь Ільчишин, усі плити, за узгодженням з єврейськими організаціями, повернуто на територію єврейського кладовища у Залізцях. Там передбачається зробити інсталяцію цих надгробків, тобто встановити їх на бетонних основах, адже за єврейськими звичаями, не можна турбувати землю, де є поховання.

Цього тижня у Залізці прибуде фахівець із Національного заповідника «Замки Тернопілля», вона має розшифрувати окремі фрагменти написів на знайдених плитах.

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Свого час у тодішніх Заложцях (нині – Залізці) було дві синагоги, які не збереглися. А перші документальні свідчення про євреїв у містечку датуються 1606 роком. У ХVIII ст. місцевий кагал налічував 300 осіб. Тут жили відомі єврейські духовні провідники. Першим відомим рабином, який мешкав у цьому штетлі наприкінці ХVII ст., був Ісраель бен раббі Яков Зак, який написав книгу “Гілшот Адам мі Ісраель”. На початку ХХ ст. рабином став Натан Нета Ляйтер, він написав релігійний трактат “Ме Аґґадот Натан”. У Заложцях функціонувала і численнв хасидська громада.

У 1900 р. в місті жили майже 2400 євреїв із понад 7300 мешканців. Під час Першої та Другої світових воєн їх кількість різко зменшилася.