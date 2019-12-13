На Тернопільщині для фундаменту ферми використали єврейські надгробки

У селі Нараїв на Тернопільщині свого часу були використані давні єврейські надгробки (мацеви) для будівництва місцевої ферми.

Про це на своїй сторінці у Facebook напередодні повідомила керівник проєкту зі збереження єврейської спадщини у Рогатині (Івано-Франківщина) Марла Осборн.

«Нараїв. Тернопільська область. На фото – єврейські надгробки, що використовувалися у фундаменті зруйнованої ферми. Неподалік – єврейське кладовище, яке нині повністю зруйноване», - зазначила Осборн.

Читайте також: Святині Тернопільщини показали з висоти пташиного польоту

З фотографій, які виставила у мережу автор допису, видно, що мацеви досить давні, а те, що їх колись привезли з кладовища та використовували як фундамент, зрозуміло, негативно вплинуло на їхній стан.