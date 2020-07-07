Поліція відкрила кримінальну справу через масштабну пожежу на Луганщині

Кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу Україна відкрила поліція Луганської області.

Про це кореспонденту Укрінформу в телефонній розмові повідомила начальник Відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

«Провадження відкрито згідно статті 270 «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки». Оскільки на пожежі загинуло кілька людей, і заподіяна майнова шкода дуже велика, порушника може очікувати термін позбавлення волі від трьох до восьми років», - сказала Погукай.

Як повідомлялося, 6 липня о 13 год. 21 хв. поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га, зокрема верхова на 20 га.

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Через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на с. Смолянинове. Тут вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу «Вовча яма» та 30 житлових будинків. За попередніми даними ДСНС, загинуло п'ятеро людей.

Крім того, вогнеборці ліквідують пожежу поблизу с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, верхова площа якої становить близько 40 га. До гасіння залучено 63 чол. і 16 од. тех.

На гасіння займань вилетіли два пожежні літаки ДСНС з Краматорська, задіяно понад тисячу рятувальників, поліцейських та нацгвардійців.