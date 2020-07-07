На Луганщину відправили два пожежні літаки ДСНС

На гасіння займань на Луганщині вилетіли два пожежні літаки ДСНС з Краматорська, задіяно понад тисячу рятувальників, поліцейських та нацгвардійців.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє департамент комунікації МВС.

«З 13:00 понад 1000 рятувальників, поліцейських та гвардійців Луганщини та приданих сил з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей залучені до гасіння пожежі. Щойно з Краматорська вилетіло 2 пожежні літаки ДСНС України. Працює оперативний штаб. Ситуація контрольована. Робимо усе, аби зберегти життя людей», - зазначив Аваков.

За його словами, поліцейські надають допомогу постраждалим, евакуюють людей із прилеглих сіл, проводять наземний моніторинг.

Сєвєродонецька міськрада виділяє кошти ДСНС на оплату пального, продуктів харчування, одноразового посуду, транспортних послуг та на розміщення евакуйованого населення, постраждалого через пожежи, йдеться на сайті міської ради.

“У зв’язку з виникненням надзвичайної ситуації на території Сєвєродонецької міської ради, а саме, виникнення великих лісових пожеж в с.Метьолкіне, с.Воронове, с.Борівське, с.Оскалонівка, районі міського полігону ТПВ, комісія вирішила виділити кошти ДСНС у Луганській області на оплату пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування та одноразового посуду, транспортних послуг з перевезення та на розміщення евакуйованого населення”, - йдеться в повідомленні.

В.о.міського голови Олег Кузьмінов підкреслив, що кошти будуть виділені 8 липня на засіданні виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради.

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Як повідомляв Укрінформ, лісова пожежа виникла 6 липня о 13 год. 21 хв. поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району на території Боровського (квартали 111, 112, 113, 114) та Охтирського (квартал 57) лісництва. Вогонь охопив площу близько 50 га, з них верховий - 20 га. У зв’язку з поривчастим вітром (до 25 м/с) та високою температурою повітря (+ 38) відбулося розповсюдження пожежі на смт Смолянинове Новоайдарського району. Людей із селища евакуюють.

Також вогнеборці ліквідовують пожежу поблизу с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва (квартал 79), площа якої (верхова) складає близько 40 га. Попередньо 5 осіб загинуло та 9 осіб госпіталізовані до лікарні.

Фото: МВС