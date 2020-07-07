До гасіння пожеж на Луганщині залучили армію та Нацгвардію

Президент Володимир Зеленський провів термінову нараду щодо ліквідації лісової пожежі на території Новоайдарського району Луганської області, що вже призвела до жертв.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"На виконання завдання глави держави у вівторок до гасіння пожежі були залучені підрозділи Національної гвардії та Збройних сил України. Крім того, до місць займання направлені додаткові сили ДСНС з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом до гасіння пожежі залучено близько 360 осіб та 85 одиниць техніки.

У нараді взяли участь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко, а також голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

Як повідомлялося, 6 липня о 13 год. 21 хв. поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га, зокрема верхова на 20 га. О 8 год. 11 хв. 7 липня пожежу локалізовано.

Через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на с. Смолянинове. Тут вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу «Вовча яма» та 30 житлових будинків.

За попередніми даними ДСНС, загинуло п'ятеро людей і дев'ятьох осіб госпіталізовано.

На місце пожежі наразі прямують від ДСНС 37 автоцистерн та 220 чоловік.

Крім того, вогнеборці ліквідують пожежу поблизу с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, верхова площа якої становить близько 40 га. До гасіння залучено 63 чол. і 16 од. тех.