На Миколаївщині зафіксували масовий мор риби
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Укрінформ
На береговій смузі Дніпровського лиману поблизу села Іванівка в Очаківському районі Миколаївської області зафіксована загибель великої кількості риби.
Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований у Facebook.
«Масовий мор риби зафіксовано на Миколаївщині. Вчора інспектори ДЕІ, обстеживши берегову смугу Дніпровського лиману біля села Іванівка, що в Очаківському районі, виявили масову загибель риби», - написав Мальований.
За його даними, на ділянці довжиною 1000 метрів та шириною 1 метр на кожен квадратний метр зафіксували по 40 мертвих бичків та по 10 екземплярів атерини.
Мальований зазначив, що Держекоінспекція взяла проби води, щоб провести дослідження та визначити причини загибелі риби.
«ДЕІ буде з’ясовувати причини мору: вже взяті проби води, щоб провести дослідження у лабораторії», - підкреслив він.