На Миколаївщині зафіксували масовий мор риби

На береговій смузі Дніпровського лиману поблизу села Іванівка в Очаківському районі Миколаївської області зафіксована загибель великої кількості риби.

Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований у Facebook.

«Масовий мор риби зафіксовано на Миколаївщині. Вчора інспектори ДЕІ, обстеживши берегову смугу Дніпровського лиману біля села Іванівка, що в Очаківському районі, виявили масову загибель риби», - написав Мальований.

За його даними, на ділянці довжиною 1000 метрів та шириною 1 метр на кожен квадратний метр зафіксували по 40 мертвих бичків та по 10 екземплярів атерини.

Читайте також: У Держспоживслужбі назвали причину загибелі риби в Бузькому лимані під Миколаєвом

Мальований зазначив, що Держекоінспекція взяла проби води, щоб провести дослідження та визначити причини загибелі риби.

«ДЕІ буде з’ясовувати причини мору: вже взяті проби води, щоб провести дослідження у лабораторії», - підкреслив він.