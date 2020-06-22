У Держспоживслужбі назвали причину загибелі риби в Бузькому лимані під Миколаєвом

Причиною загибелі риби в Бузькому лимані під Миколаєвом є значне перевищення вмісту нітратів та аміаку у воді, що є показником фекального забруднення водойми.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

«До ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області надійшло повідомлення від рибоохоронного патруля про масову загибель водних біоресурсів у Бузькому лимані біля с.Новобогданівка Миколаївського району. На місце виїхали представники Держпродспоживслужби, Миколаївської регіональної державної лабораторії, рибоохоронного патруля. За результатами фізико-хімічних досліджень води річкової встановлено, що у всіх пробах значно перевищено вміст нітратів та аміаку, що є показником фекального забруднення водойм», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що за результатами обстеження виявлено факт загибелі водних біоресурсів на ділянці берегової смуги довжиною 150 метрів та шириною 0,5 м, а саме бичків у кількості 15 екземплярів на 1 м. кв.

Відібрано три проби води біля берегової лінії, а також 90 екземплярів риби, для дослідження. У всіх пробах значно перевищено вміст нітратів та аміаку. Також завищена перманганатна окислюваність.

Присутність аміаку у високих концентраціях є важливим показником фекального забруднення водойм. Основним чином аміак потрапляє до водойм з очисних споруд стічних вод і відходів тваринного походження, забрудненого повітря і стоків сільськогосподарських угідь.

За високої концентрації аміаку у воді він накопичується в тканинах і крові риб і призводить до їх загибелі.