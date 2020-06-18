На Чернігівщині зафіксували масову загибель риби

У меліоративному каналі поблизу села Адамівка Борзнянського району Чернігівщини зафіксовано масову загибель риби.

Про це у Facebook повідомила Гаряча лінія рибоохоронного патруля.

"17 червня 2020 року до Управління Держрибагенства у Чернігівській області надійшла інформація про загибель риби на меліоративному каналі поблизу с. Адамівка Борзнянського району. Під час обстеження ділянки водойми виявлено снулу рибу: краснопірка - 112 екз., плітка - 87 екз., окунь - 63 екз., щука - 27 екз. та лин 1 екз., загальною вагою 38 кг", - ідеться у повідомленні.

Загиблу рибу вилучено з водойми та утилізовано. З метою встановлення причин виникнення даного явища було повідомлено Державну екологічну інспекцію у Чернігівській області. Вона має акредитовану лабораторію та відповідних спеціалістів для проведення гідрохімічного аналізу.

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За інформацією місцевого видання "Новини Борзнянщини", загиблу рибу з водойми місцеві жителі виловлюють уже не менше чотирьох днів. Незважаючи на це, за кількадесят метрів від того місця купалися діти, яких ніхто не попередив про небезпеку зараження води.

Імовірною причиною мору риби місцеві жителі вважають незаконне розорювання прибережних сінокосів одним із фермерів, де він посадив соняшник, який зараз підтоплено розливом річки.