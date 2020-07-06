На Буковині в середу очікують Зеленського

У середу, 8 липня, Володимир Зеленський планує відвідати Буковину вперше з моменту обрання на посаду Президента України.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив керівник Чернівецького обласного осередку провладної партії "Слуга народу" Віталій Другановський.

"Наразі триває підготовка до приїзду президента. Уже відома дата візиту - це 8 липня. Щодо програми його перебування в нашій області, нічого сказати не можу. Бо цим питанням займаються в обласній адміністрації. Представників партії до цього процесу не долучали", - сказав Другановський.

За його словами, глава держави прилетить до Чернівців літаком. І далі буде їхати на об'єкти, які запропонує у своїй програмі Чернівецька ОДА.

На сайті Президента наразі інформація про заплановану поїздку наразі відсутня.

Фото: Офіс Президента