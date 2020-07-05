Обов’язково повернуся: Зеленський поділився враженнями від поїздки в Одесу

Президент Володимир Зеленський за вихідні, проведені в Одесі, пересвідчився, що це - край натхнення і край майбутнього.

Про це він написав у Facebook.

"Що розповісти за Одесу? Це край натхнення, край майбутнього... Провів тут вихідні, й «таки да»: Одеса – українська перлина для людей і про людей. Обов’язково повернуся сюди знову і всім рекомендую!" - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, він вражений побаченим і почутим у тутешніх портах: це найперспективніша галузь для інвестицій, в якій працюють 100 тисяч осіб. "Українські порти демонструють зростання, збільшується обробка вантажів, реалізуються перші концесійні проєкти, відновлюється річкове судноплавство. Все це доказ того, що Україна – морська держава", - наголосив Президент.

Він також звернув увагу на проблеми регіону. Зокрема, глава держави одним з найбільш проблемних питань вважає ліквідацію наслідків аварії танкера Delfi.

Крім того, Зеленський зауважив, що під час поїздки говорив з місцевим бізнесом. "Дуже професійні люди, які працюють на користь України. Завжди намагаюся допомогти з розв'язанням їхніх проблем, сподіваюся, цього разу буде так само", - зазначив він.

Глава держави додав, що спілкувався і з місцевими ветеранами: "Їхні прохання справедливі: підвищення пенсії, зменшення комунальних платежів, доступ до лікування, психологічна реабілітація. Будемо розбиратися та вирішувати".

Президент згадав також про програму "Велике будівництво", в межах якої цьогоріч на Одещині буде відновлено 163 км доріг державного значення. "Подивився, які будують стадіони – просто клас! У своєму дитинстві бачив такі тільки в іноземних фільмах", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, 4-5 липня Президент здійснює робочу поїздку в Одеську область.