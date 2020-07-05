Зеленський з борту "Гетьмана Сагайдачного" оглянув проходження військових кораблів

Президент України Володимир Зеленський у День Військово-Морських сил оглянув проходження військових кораблів і техніки.

Про це повідомляє пресслужба Глави держави.

"﻿У День Військово-Морських сил Збройних сил України Президент Володимир Зеленський на борту фрегата "Гетьман Сагайдачний" оглянув проходження військових кораблів і техніки",- йдеться повідомленні.

Так, військові гелікоптери здійснили проліт із Державним прапором України та Військово-Морським прапором. Акваторією Чорного моря пройшли катери морської охорони та артилерійські катери.

У День ВМС України Президент оглянув проходження військових кораблів і техніки / Фото: Офіс Президента

Військові катери та гелікоптери продемонстрували комплекс дій з надання допомоги кораблю, що зазнав лиха. Крім того, акваторією пройшли навчальні катери з курсантами на борту.

У пам’ять про полеглих військових моряків на воду було покладено вінок. Пам’ять загиблих героїв ушанували хвилиною мовчання.

Як повідомляв Укрінформ, уперше День ВМС України був відзначений у Севастополі 1 серпня 1997 року. В цей день на колишніх кораблях Чорноморського флоту ВМФ СРСР, що перейшли до складу ВМС України, були урочисто підняті військово-морські прапори України.

День ВМС ЗС України був установлений на прохання Військової Ради Військово-морських сил, на честь перших широкомасштабних навчань українського військового флоту «Море-96» (30 липня – 1 серпня 1996), указом Президента від 17 серпня 1996 року.

Згодом, згідно з указом Президента Ющенка від 24 березня 2006 року День Військово-морських сил Збройних сил України відзначався щорічно в першу неділю липня. З 2012 року почали відзначати в останню неділю липня. У 2015 році знову повернулися до святкування Дня ВМС у першу неділю липня.

Нині, у зв’язку з російською окупацією Криму, штаб ВМС України розташований в Одесі.

фото: Офіс Президента