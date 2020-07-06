На Житомирщині захворюваність на COVID-19 йде на спад

У Житомирській ОДА заявляють, що рівень захворюваності на коронавірус серед жителів області йде на спад.

Про це під час брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ситуація на сьогоднішній день стабільна. Ми маємо зниження захворюваності. Від початку епідемії у нас захворіло 1468 людей. За три останні доби від останнього брифінгу (проходив 3 липня – ред.) у нас на COVID-19 захворіло 34 пацієнти. За цей час проведено 656 лабораторних досліджень методом ПЛР», - зазначив Суслик.

Він зауважив, що 90 хворих із COVID-19 зараз перебувають на стаціонарному лікуванні. З них 8 – у палатах інтенсивної терапії, з яких один знаходиться на апараті ШВЛ, а решта – потребують кисневої підтримки.

Крім того, COVID-19 лабораторно підтвердили у 92 дітей. Наразі 2 з них отримують допомогу в обласній дитячій лікарні. Зокрема, 3-місячна дитина перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

З початку епідемії в області коронавірус підтвердили у 232 медичних працівників.

Від коронавірусу на Житомирщині одужав 951 пацієнт, а 30 людей померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 липня в Україні лабораторно підтверджені 49 043 випадки COVID-19, за добу – 543 нових. Загалом за весь час пандемії від COVID-19 зареєстровано 1 262 летальних випадки, 21 703 людей одужали.