Річниця звільнення Краматорська і Слов’янська: Зеленський та Шмигаль провели відеоміст

Президент Володимир Зеленський привітав міста Краматорськ і Слов’янськ з шостою річницею звільнення від незаконних збройних формувань.

Про це він заявив на урочистостях до Дня Військово-морських сил в Одесі, під час яких було організовано відеовключення з Краматорська, де перебуває Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба глави держави.

«Сьогодні в нас подвійне свято. Адже крім Дня ВМС ми відзначаємо шосту річницю визволення Слов’янська та Краматорська. Шість років тому всією країною ми допомагали нашому війську та з тривогою в серці і молитвою в душі чекали радісних новин зі Сходу. Ми вклоняємося кожному, хто повернув Слов’янськ і Краматорськ до України», – зазначив глава держави.

У свою чергу Прем’єр-міністр під час відеовключення наголосив на важливості єдності.

«Ми сьогодні відчуваємо єдність України, і цей телеміст демонструє єдність країни – від Одеси до Краматорська, щодень – від Ужгорода до Донецька й Луганська. Україна – єдина, соборна, неподільна, незалежна і в найближчий час буде мирною», – зазначив керівник уряду.

Як повідомлялося, 5 липня 2014 року о 13:00 бійцями-розвідниками 2-го батальйону Національної гвардії над міськрадою Слов’янська було встановлено український прапор. Того ж дня передові сили Національної гвардії увійшли і до Краматорська.

Ці міста впродовж майже трьох місяців перебували під окупацією.