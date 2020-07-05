Шмигаль вшанував загиблих у день звільнення Краматорська та Слов'янська

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вшанував пам'ять загиблих під час звільнення Краматорська, Слов'янська та інших міст Донеччини від російської окупації.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні, в день шостої річниці звільнення Краматорська, Слов'янська, інших міст Донеччини ми насправді бачимо мирне сонце, мирне небо, спокійно реагуємо на салют, який був на честь тих, що загинули і віддали тут своє життя. Це десятки наших патріотів-українців, які захищали і давали змогу створити фактично заслони і оборону цілої нашої держави. Ми будемо згадувати це багато-багато десятків і сотень років, життя цих людей, які дали нам змогу в мирний день спокійно і мирно почувати себе", - зазначив Шмигаль під час урочистих заходів.

Він наголосив, що "лише під синьо-жовтими прапорами ми можемо себе почувати спокійно і впевнено".

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні виповнюється 6 років з дня визволення українською армією від російської окупації Слов’янська і Краматорська.

5 липня 2014 року о 13:00 бійцями-розвідниками 2-го батальйону Національної гвардії над міськрадою Слов’янська було встановлено український прапор. Того ж дня передові сили Національної гвардії увійшли і до Краматорська. Першими йшли розвідники та сапери, за ними – інші військові підрозділи.

Визволення цих міст, які майже три місяці перебували під ворожою окупацією, стало черговою перемогою українських військових над сепаратистськими бандформуваннями.

Фото: КМУ