Командувач ВМС розповів, коли армія отримає на озброєння ракети "Нептун"

Берегової мобільний ракетний комплекс "Нептун" може стати на озброєння Військово-морських сил України вже у 2021 році.

Про це заявив командувач ВМС Олег Неїжпапа в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, головне завдання зараз — отримати "Нептун" і як можна швидше і грамотно їх застосовувати. Всього ВМС повинні отримати три дивізіони берегових ракетних комплексів.

"Випробування показали, що ніщо не заважає ураженню декількох цілей одночасно. Зброя однозначно ефективна. Щодо питання "коли?", думаю, наступного року", - повідомив Неїжпапа.

Командувач зазначив, що ВМС України повинні отримати три дивізіони берегових ракетних комплексів. Два з них будуть розміщені на Чорному морі, ще один — на Азовському.

Зазначимо, РК "Нептун" - це крилаті ракети української розробки. Вони призначені для контролю територіальних вод, захисту військово-морських баз, інших берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя.

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Ракетний комплекс здатний знищувати бойові кораблі класів крейсер, есмінець, фрегат і корвет, а також десантні кораблі та транспорти, які діють як самостійно, так і в складі груп. Ракети можуть вражати цілі в складних метеорологічних умовах при активному вогневому і радіоелектронної протидії.