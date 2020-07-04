На Львівщині річка вийшла з берегів - підтоплене село, розмиті три дороги

На Львівщині річка вийшла з берегів - підтоплене село, розмиті три дороги

Укрінформ
У Старосамбірському районі Львівської області проливні дощі затопили підвали житлових будинків, господарські приміщення та присадибні ділянки. Також зливи спровокували розлив річки Катинка у с. Лопошниця, внаслідок чого три дороги району стали непроїзнимими.

Про це кореспонденту Укрінформ повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

«На даний момент 35 рятувальників відкачують воду та допомагають мешканцям впоратися із наслідками злив. Задіяно 6 одиниць спецтехніки, 7 помп, 1 глибинний насос. Є декілька частин дороги, яку розмило, було залучено від автодору техніку і зараз їх працівники проводять роботи по відновленню проїзду», - розповів фахівець з сектору зв’язків з ЗМІ ДСНС у Львівській області Ігор Курус.

На ділянках автомобільних доріг місцевого значення Старява-Катино, Рожеве-Поляна, Гуманець-Райнова заблокований проїзд, тут тривають відновлювальні роботи працівниками ДП «Львівський облавтодор».

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Також на зруйновані автошляхи, щоб ознайомитися з ситуацією та оцінити масштаб робіт виїжджали керівники дорожнього департаменту ЛОДА.

«Докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити проїзд цими дорогами», - зазначив директор ДП «Львівський облавтодор» Орест Шуліковський, звітуючи про роботу на місцевості.

Як повідомлялося, після негоди, яка пройшла в західних областях України у 20-х числах червня Володимир Зеленський пообіцяв, що кожен, хто постраждав, отримає фінансову допомогу. Завдяки цьому на Львівщину було скеровано 10 мільйонів гривень для подолання наслідків негоди.

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