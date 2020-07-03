На Львівщині сильний вітер валив дерева - постраждала жінка

У Львові на 85-річну жінку впало дерево, звалене вітром; внаслідок шквалу подекуди в області утворилися завали, які розчищають рятувальні бригади.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львова.

«Дерево впало на пенсіонерку, яка переходила дорогу. Стався нещасний випадок на вул. Керченській. Пенсіонерка 1935 р.н. отримала травми руки та голови, її забрали до лікарні. Більшою частиною дерево впало на автомобіль КІА, який був припаркований поруч. Водійка не постраждала, її врятувало те, що вона саме в цей момент вийшла з авто», - повідомила керівник пресслужби патрульної поліції Львова Катерина Рибій.

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Як повідомили кореспонденту агентства в Головному управлінні ДСНС у Львівській області, 2 липня до Служби порятунку "101" надійшло три повідомлення про небезпеку через падіння дерев.

Зокрема, рятувальні бригади були залучені в селищі Ролів Дрогобицького району. Тут сильний вітер зірвав дах господарської будівлі, пошкодивши сусіднє приміщення.

У місті Стрий на вул. Сидора, 4 внаслідок сильного вітру впало дерево та пошкодило дах будинку.

Також у Стрийському районі, в с. Нежухів, шквальний вітер звалив шість дерев, які впали на проїжджу частину міжнародної траси Київ - Чоп. Ніхто не постраждав, але рух був сповільнений.

Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки і проявляти пильність та обережність. Рятувальники закликають не ходити і не ставити авто під розлогими деревами, а також триматися подалі від рекламних щитів і ліній електропередач.

Фото: поліція