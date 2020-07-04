Зеленський вирушив на Одещину

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Одеської області.

Про це інформує пресслужба Офісу Президента.

Зазначається, що глава держави ознайомиться з реконструкцією та спорудженням об’єктів інфраструктури в межах програми «Велике будівництво».

Також Президент огляне портові термінали, ознайомиться з інвестиційними проєктами регіону та зустрінеться з представниками бізнесу Одеської області.

Крім того, Володимир Зеленський візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України.