Зеленський вирушив на Одещину

Зеленський вирушив на Одещину

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Одеської області.

Про це інформує пресслужба Офісу Президента.

Зазначається, що глава держави ознайомиться з реконструкцією та спорудженням об’єктів інфраструктури в межах програми «Велике будівництво».

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Також Президент огляне портові термінали, ознайомиться з інвестиційними проєктами регіону та зустрінеться з представниками бізнесу Одеської області.

Крім того, Володимир Зеленський візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України.

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