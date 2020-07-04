Прокуратура Луганщини перевірить дотримання прав неповнолітніх у Старобільському СІЗО

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов доручив прокуратурі Луганської області провести комплексну перевірку Старобільського слідчого ізолятора.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

"За попередньою оцінкою, умови утримання неповнолітніх не повною мірою відповідають нормам Європейської конвенції про захист прав людини, Європейським пенітенціарним правилам та вимогам Закону України "Про попереднє увʼязнення"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час робочої поїздки на Донбас заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов відвідав Старобільський слідчий ізолятор в Луганській області, де утримується 7 неповнолітніх увʼязнених, з метою моніторингу стану дотримання їх прав.

Мамедов доручив прокуратурі Луганської області провести комплексну перевірку Старобільського слідчого ізолятора із залученням відповідних спеціалістів, у тому числі в галузі освіти та медицини, санітарно-епідеміологічного, протипожежного забезпечення. Він також звернув увагу на необхідність надання правової оцінки додержанню прав неповнолітніх на освіту, дозвілля, соціально-психологічну допомогу, медичне обслуговування, а також забезпеченню матеріально-побутових, санітарно-гігієнічних умов тримання та соціального захисту.

Він зазначив, що під час перевірки особливу увагу слід звернути на дотримання вимог Закону України «Про освіту». Зокрема, забезпечення конституційного права на вищу освіту, повноту охоплення навчанням дітей, які не мають повної загальної середньої освіти, забезпечення їх підручниками, комп'ютерною технікою, умови для дистанційного навчання та самоосвіти неповнолітніх під час карантинних обмежень, а також наявність індивідуального підходу до соціально-психологічної та виховної роботи з неповнолітніми.