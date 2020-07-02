У Лук'янівському СІЗО планують відкрити платні камери для жінок

Міністерство юстиції України планує відкрити у Київському слідчому ізоляторі платні камери з поліпшеними побутовими умовами для жінок.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступник міністра юстиції Олена Висоцька.

“У нас немає платних камер у жіночому корпусі. Наразі послуга доступна тільки для чоловіків... Якщо чесно, моя думка, що хоча б одну або дві камери ми б мали запровадити. Коли ми запускали в чоловічому корпусі (Київського СІЗО — ред.) цей проєкт, був карантин, було перенаповнення слідчого ізолятора і жіночий корпус був перенаповнений, не було куди відселити ув’язнених, щоб зробити платні камери. Зараз підуть етапи після вироків суду, засуджені будуть від'їжджати до місць вже виконання покарань, до в’язниць, ми звільнимо місце і я думаю, що нам потрібно в Київському СІЗО точно хоча б одну камеру таку передбачити”, - сказала Висоцька.

За її словами, проєкт щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах України “дає поле для експериментів”.

Висоцька додала, що коли їй прозвітують про наповнення жіночого корпусу Київського СІЗО і поінформують, наприклад, “що є двомісна камера у жіночому корпусі, яку можна розселити і зробити там обладнання для платної послуги, то я думаю, що це буде доцільно і підтримано”.

“Але питання, що ми ремонтуємо за поточні кошти платні камери, а спецфонд використовуємо виключно за цільовим призначенням — це ремонти безкоштовних камер. Тобто я не можу ці кошти взяти для того, щоб обладнати платні камери”, - пояснила Висоцька.

Водночас вона звернула увагу, що жіночий корпус Київського СІЗО новіший за інші корпуси і умови в ньому кращі, ніж у звичайних корпусах для чоловіків, відповідно, для оформлення платних камер для жінок треба буде провести косметичний ремонт і придбати побутову техніку.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов в слідчих ізоляторах України, який триватиме до 31 грудня 2021 року.

Наразі платні камери відрито у кількох слідчих ізоляторах України.

8 травня 2020 року в Київському слідчому ізоляторі в межах проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов ув’язненим запрацювали 4 камери. Вартість перебування у камерах залежить від терміну, за який здійснюється оплата: 2 000 грн за добу, 8 000 грн за тиждень та 12 000 грн за місяць.

Станом на 1 липня 2020 року у Державній установі “Київський слідчий ізолятор” за користування платними камерами сплачено 140 тис. грн.