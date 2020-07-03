На Львівщині мікроавтобус потрапив у ДТП: постраждали 11 пасажирів

У п’ятницю на Львівщині у ДТП за участі мікроавтобуса та легковика постраждали 11 осіб.

Про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

"Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 3 липня, близько 9.40 на автодорозі "Київ-Чоп" у селі Нагірне Сколівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись мікроавтобус "Фольксваген", яким керував 45-річний житель міста Хмельницький та легковий автомобіль "Ауді", за кермом якого перебував мешканець Закарпаття віком 32 роки. Також попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де і сталось зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за медичною допомогою звернулись одинадцятеро осіб – водій та двоє пасажирок "Ауді", а також восьмеро пасажирів мікроавтобуса. Зараз медики уточнюють їх діагнози.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група Сколівського відділення поліції, поліцейські встановлюють особи учасників та обставини події. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Фото: Поліція Львівської області