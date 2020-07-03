Апарати ШВЛ для Київщини: "Ліртон Груп" спростовує зрив закупівель

ТОВ "Ліртон Груп" спростувало інформацію про зрив закупівель апаратів штучної вентиляції легенів для Київської області.

Про це Укрінформу повідомили в компанії.

"ТОВ "Ліртон Груп" офіційно повідомляє, що "зірваних закупівель" немає, апарати ШВЛ закуплені і готові до постачання в установи охорони здоров'я Київської області", - повідомили в компанії.

Повідомляється, що між ТОВ "Ліртон Груп" і Департаментом охорони здоров'я КОДА був укладений договір на поставку апаратів ШВЛ, поставка мала бути здійснена до 25 травня 2020 року в повному обсязі.

У компанії наголосили, що через пандемію виробник апаратів ШВЛ - китайська компанія Najing Superstar Medical Equipment Co., Ltd - перенесла терміни поставки на кінець червня 2020 року.

У "Ліртон Груп" зазначили, що Київська облдержадміністрація була поінформована про таку ситуацію і не мала жодних претензій щодо повернення грошових коштів, розірвання договору та інше.

"25 червня 2020 року апарати ШВЛ були відвантажені в Україні, що підтверджується митними накладними. 26 червня 2020 року Департамент охорони здоров'я КОДА був повідомлений про те, що апарати ШВЛ готові до відвантаження в повному обсязі", - зазначили в комапнії.

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Також у ТОВ "Ліртон Груп" заявили, що готові нести відповідальність за прострочення поставки, встановлене договором, про що КОДА також була поінформована.

Однак, як випливає із заяви компанії, в.о. директора Департаменту охорони здоров'я не надав необхідну інформацію для відвантаження апаратів ШВЛ.

Як повідомляв Укрінформ, 1 липня 2020 року Київська обласна державна адміністрація повідомила про ініціювання розслідування неправомірних дій щодо зриву поставок апаратів ШВЛ і присвоєння суми більш як 10 млн грн.