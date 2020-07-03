Компанія UBC Group підтвердила намір виробляти у Вінниці апарати ШВЛ.

Про це у п’ятницю, 3 липня, на онлайн-бифінгу повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

«Ці апарати планують виготовляти саме у Вінниці, на заводі «Green Сooll». Там досить жорсткі умови щодо дотримання вентиляційного режиму, чистоти приміщень, необхідність окремих блоків, фільтрація повітря. Це досить складний процес, але для того, щоб випускати високоякісну конкурентну продукцію не лише в Україні, а й на європейському та світовому ринку, всіх цих вимог потрібно дотримуватися. Ці п’ять перших апаратів буде виготовлено у Вінниці, далі буде налагоджуватися постійне виробництво. Тому я маю надію, що ми зможемо пишатися тим, що високоякісні апарати ШВЛ виготовляються і на заводах міста Вінниці вінничанами», – говорить міський голова.

За його словами, наразі UBC Group вже замовила поставку комплектуючих для виробництва перших 5 апаратів штучної вентиляції легень. Паралельно триває розробка конструкторської документації відповідно до вимог міжнародних стандартів якості ISO та міжнародних сертифікатів.

Міський голова зазначив, що президент UBC Group Ігор Гуменний підтвердив плани компанії запустити виробництво українських апаратів штучної вентиляції легень саме на вінницькому заводі компанії.

«Він домовився зі своїми американськими партнерами, щоб взяти за прототип американський апарат ШВЛ, який добре себе зарекомендував у лікарських закладах США, і на його базі створити український аналог», – сказавМоргунов.

Йдеться про апарат «Медтронік» виробництва США.

Щодо стосується прототипів, то інженерами-розробниками UBC Group вже опрацьована вся мікроелектроніка, замовлені шестишарові високотехнологічні плати, комплектація та датчики, аналогічні американським ШВЛ. На фінальній стадії розробка «серця» апарата – так званого нагнітаючого блоку.

UBC Group – торговельно-промисловий холдинг, світовий лідер, що працює у галузі холодильної техніки та промопродуктів. Компанія працює понад 20 років та постачає продукцію у 120 країн світу. У Вінниці компанія представлена заводом холодильного обладнання «Грін Кул», який працює у місті з 2018 року.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 липня в Україні лабораторно підтверджені 46 763 випадки COVID-19, за добу — 876 нових. Зафіксовано загалом 1 212 летальних випадків. Одужали 20 558 осіб.

На Вінниччині кількість інфікованих COVID-19 сягнула 1 915, станом на п’ятницю підтверджено 20 нових випадків коронавірусу. У Вінниці нормативний показник захворюваності на COVID-19 перевищено у 2,7 рази.