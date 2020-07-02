На Одещині рівень води у Дністрі досяг небезпечної позначки
Про це повідомляє пресслужба Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю у Facebook.
"На ріці Дністер біля водного поста Білгород-Дністровського міжрайонного управління водного господарства рівень води становить 155 см над нулем поста. Рівень води досяг небезпечної позначки, але підтоплення поки не відбулось завдяки захисту території насосної станції Б-Дністровського МУВГ та регулюванню води в транспортуючому каналі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на низьких ділянках автодороги Одеса-Рені вода піднімається до полотна дороги. Заплави вздовж нижнього Дністра заповнені водою.
Рівень води Турунчука біля водного поста в с.Троїцьке становить 280 см над нулем поста (до небезпечної позначки 10 см). Спостерігається підтоплення присадибних ділянок у с.Троїцьке та Граданиці.
Продовжується заповнення водою межиріччя Дністер-Турунчук, що дало змогу безпечно пропустити паводкову хвилю в нижній течії Дністра.
Обсяг скиду з Дубосарського водосховища за 1 липня склав 1 тис. 039 м3/с.
Як повідомлялося, співробітники Одеського облуправління ДСНС встановили наметовий табір у Біляївському районі області і сформували 4 групи для реагування на випадок підвищення рівня води в Дністрі та ліквідації наслідків можливих підтоплень низинних територій.
На місці можливого підтоплення зосереджено 137 людей особового складу ДСНС, 31 одиниця техніки, 8 мотопомп та 7 плавзасобів. Також сформовано резервний особовий склад і доставлено техніку - 70 рятувальників, 16 одиниць техніки, 3 плавзасоби та 7 мотопомп.
Наприкінці червня інтенсивні опади призвели паводків в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. В Івано-Франківській області загинули троє осіб.