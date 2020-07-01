Чиновників Харківської ОДА підозрюють у привласненні понад пів мільйона гривень

Керівництво одного з департаментів Харківської обласної державної адміністрації підозрюється у привласненні понад пів мільйона гривень бюджетних коштів.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

«Правоохоронці встановили, що до «схеми» з привласнення бюджетних коштів причетні директор одного з департаментів обласної держадміністрації, його заступник та керівник комерційної структури. Фірма останнього виконувала поточний ремонт мереж електропостачання багатоквартирних житлових будинків у м. Лозова. З метою привласнення коштів посадовці вносили завідомо недостовірні відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, унаслідок таких протизаконних дій обласному бюджету завдано збитків на суму понад пів мільйона гривень.

Злочинну діяльність посадових осіб викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області, працівники слідчого управління обласної поліції спільно з прокуратурою.

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За даними поліції, у вівторок, 30 червня, директорові департаменту Харківської ОДА, його заступникові та керівникові комерційної структури повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.