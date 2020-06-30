Президент призначив двох голів РДА на Сумщині й Чернігівщині

Президент Володимир Зеленський призначив двох голів районних державних адміністрацій у Сумській та Чернігівській областях.

Відповідні розпорядження оприлюднено на сайті глави держави.

Зокрема, Президент призначив Сергія Дворника головою Ямпільської районної державної адміністрації Сумської області, а Сергія Журмана - головою Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області.

Дворник має вищу педагогічну та юридичну освіту, доктор філософії в галузі права, кандидат юридичних наук. Працював Ворожбянським міським головою, начальником податкової інспекції в Білопільському районі, головою Білопільської районної ради. Має досвід роботи у банківській сфері. Чотири рази обирався депутатом Білопільської районної ради.

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Журман у 2015 році був в.о. голови Чернігівської ОДА. Має звання “Заслужений працівник освіти України”.