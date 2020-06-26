Президент звільнив голову райадміністрації на Рівненщині

Президент Володимир Зеленський звільнив голову Млинівської районної державної адміністрації Рівненської області.

Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті глави держави.

«Звільнити Біцюка Дениса Вікторовича з посади голови Млинівської районної державної адміністрації Рівненської області згідно з поданою ним заявою», - йдеться у документі.

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Як повідомлялося, Біцюка було призначено головою Млинівської РДА 11 грудня 2019 року. До того він працював на посаді начальника юридичного відділу Управління містобудування та архітектури Рівненської міської ради.