Президент звільнив голову райадміністрації на Рівненщині
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив голову Млинівської районної державної адміністрації Рівненської області.
Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті глави держави.
«Звільнити Біцюка Дениса Вікторовича з посади голови Млинівської районної державної адміністрації Рівненської області згідно з поданою ним заявою», - йдеться у документі.
Як повідомлялося, Біцюка було призначено головою Млинівської РДА 11 грудня 2019 року. До того він працював на посаді начальника юридичного відділу Управління містобудування та архітектури Рівненської міської ради.