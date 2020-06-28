Поліція встановлює причини масової бійки зі стріляниною у Львові

Поліція встановлює причини масової бійки зі стріляниною у Львові

Укрінформ
Поліція встановлює причини масової бійки та стрілянини, що сталася у Львові.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила керівник пресслужби патрульної поліції Львова Катерина Рибій.

"28 червня о 01:47 отримали виклик, що на вулиці Володимира Великого, 53 стрілянина. Негайно прибули за адресою та виявили групу осіб, близько 10 людей. Вони вказали на особу, котра, з їхніх слів, стріляла у них з предмета, схожого на пістолет, та показали одного пораненого чоловіка. У постраждалого, 25-річного чоловіка, виявили рану в області живота схожу на вогнепальну", - зазначили в пресслужбі патрульної поліції Львова.

Крім того, за інформацією поліції, ще один чоловік мав тілесні ушкодження голови, подряпані руки та ноги, його одяг був розірваний.

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Біля житлового будинку правоохоронці виявили групу людей, між якими тривала суперечка. Як стало відомо, чоловік жорстоко побив хлопця, який під час конфлікту, захищаючись, розпочав стрілянину з вогнепальної зброї. Внаслідок цього хлопець поранив нападника.

Правоохоронці викликали "швидкі", і обох чоловіків негайно доправили до лікарні. Лікарі надали першу допомогу та переконалися, що життю і здоров’ю пацієнтів нічого не загрожує. Після цього обох винуватців правоохоронці супроводили до Франківського відділку поліції міста Львова для надання пояснень.

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На цей момент обставини з'ясовуються. На місці події працювали ТОР, ДСО та патрульні поліціянти. Слідчі вилучили гільзи з пістолета та у всіх затриманих взяли аналізи на вміст алкоголю в крові.

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